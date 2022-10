Jugendrotkreuz : Spenden und feiern: Beim Oktoberfest fließt Blut

In Lambertsberg erhält der Spruch „Feiern bis der Arzt kommt“ eine neue Bedeutung. Das Jugendrotkreuz lädt zum Oktoberfest mit Blutspende ein. Foto: TV/DRK

Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung...

„Is des a Gaudi!“ – Mit diesem Ausruf des Entzückens zu einem Blutspendetermin eingeladen zu werden, damit rechnet eher niemand. Oder war es je eine Gaudi, eine Nadel in die Vene gestochen und Blut abgezapft zu bekommen? Abgezapft ist ein Stichwort, das auch auf den erweiterten Anlass für die Einladung passt. Denn die „Gaudi“ weist aufs Oktoberfest hin, das hier am 28. Oktober beim Blutspenden stattfinden soll. In Lambertsberg im Dorfgemeinschaftshaus.

Da wird also, wie es aussieht, nicht nur Blut, sondern auch Bier gezapft. Das verspricht der Flyer: „Feier mit und spende Blut! Oktoberfest beim DRK-Blutspendedienst!“ Dazu zwei Blutstropfen mit strahlenden Gesichtern, der männliche prostet mit einer Maß. Männlich ist zumindest zu vermuten, wobei das bei einem Tropfen nicht direkt ein naheliegender Gedanke ist. Aber er trägt Lederhose. Noch verwirrender ist aber, was darunter steht: „Oktoberfest = Blutspendetermin“. Da wüsste man doch gern, ob das Blut vor oder nach dem Feiern abgenommen wird. Oder bei späterem Bedarf, ob das Blut vom Lambertsberger Oktoberfest stammt. Dabei darf bei uns nicht mal Blut spenden, wer sich in den achtziger Jahren längere Zeit in Großbritannien aufgehalten hat. Aber gegen Betrunkene ist vielleicht nichts einzuwenden, weil sich Alkohol abbauen lässt. Möglicherweise soll er hier für einen Eignungstest dienen? Erstmal Standfestigkeit durch Trinkfestigkeit beweisen. Nicht, dass jemand umkippt, wenn er Blut sieht.

Oder es geht bei dem Oktoberfest-Motto bloß um die Verkleidung. Es fällt leichter, wenn man glaubt, in Bayern zu sein. Die Berge, die Wiesen, die gute Luft, da können die Gedanken reisen, während das Blut läuft. Möglicherweise ist für die Verkleideten auch der Eintritt frei. Kennt man ja von anderen Festen. Oder es darf überhaupt nur den Arm hinhalten, wer in bayerischer Tracht kommt.

Aber das kann es auch nicht sein. Schließlich reißen sich die Leute ja nicht ums Blutspenden und stehen Schlange vorm Eingang. Im Gegenteil. Die Spenderzahlen gehen zurück und es drohen Engpässe. Deshalb muss sich das DRK was einfallen lassen. Weil es der Monat hergibt, eben ein Oktoberfest. Und wenn es auch nur Brezeln und kein Bier geben sollte, gezapft wird an dem Abend in Lambertsberg trotzdem. So viel ist sicher.

Wir haben dann mal nachgefragt und Maximilian Schmitz vom Jugendrotkreuz Kreisverband Bitburg-Prüm hat lachend abgewunken: „Neee, keine Party. Bei uns gibt es keinen Alkohol.“ Dafür aber für jeden Spender bayerisches Essen und landestypisch dekoriert ist auch.