Deutsches Rotes Kreuz : Blutspenden in Kyllburg

Kyllburg Der Blutspendedienst West lädt in Kyllburg am Freitag, 26. März, zum Blutspendetermin ein. Spender werden wegen der Corona-Pandemie aber darum gebeten, sich vorher anzumelden. Die Spenden werden von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule, Bademer Straße 78 angenommen.

