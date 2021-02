Medien : Zeitung aus dem Mehrgenerationenhaus

Mehrgenerationenhaus-Koordinatorin Andrea Becker (rechts) übergab das erste Druck-Exemplar an Elfriede Kellner und Stefan Esztergombi, Bewohner der Wohnanlage „Limbourgs Garten“. Foto: Andrea Kalkes Foto: Deutsches Rotes Kreuz/Andrea Kalkes

Bitburg (red) Mit seinem neuen „Hausboten“ will das Mehrgenerationenhaus des Deutschen Roten Kreuzes in Bitburg seine Angebote und die dabei ehren- oder hauptamtlich Mitwirkenden bekannt machen. Die Zeitung soll für Kommunikation und Information sorgen, über die Einrichtung in der Erdorfer Straße hinaus.

Der „Hausbote“ ist online auf dem Internetportal www.bitburg.mehrgenerationenhaus.de zu finden. Gedruckte Exemplare sind erhältlich unter Telefon 06561/6020-333 oder per E-Mail an andrea.kalkes@drk-bitburg.de.

