Integration : Hilfe kann ganz unterschiedlich ein

In den Jahren 2016/2017 gab es pro Jahr jeweils 30 Patenschaften. 2018 waren es 40 Patenschaften, darunter erste Schulpatenschaften. Im Jahr 2019 haben auch Migranten Patenschaften übernommen. Betreut werden die Ehrenamtlichen vom DRK bei persönlichen Treffen, per E-Mail, Telefon oder Newsletter. Auch Paten können untereinander Kontakte knüpfen, zum Beispiel im Café Miteinander beim Schreiben von Bewerbungen oder in der Stadtbücherei bei der Hausaufgabenhilfe in der interkulturellen Schmökerecke. Auch bei Ausflügen (siehe erstes Info) können sich die Paten kennenlernen. Jedes Jahr gibt es einen Tagesausflug, vier Supervisionen, ein Konzert oder andere besondere Veranstaltungen und mehrere Fortbildungen.

Kontakt: Frank Lippert und Karin Jung beim DRK, Telefon 06561/6020237, E-Mail frank.lippert@drk-bitburg.de oder karin.jung@drk-bitburg.de