Rettungsdienst Bitburg-Prüm : Mehr Aufwand und weniger Einsätze

Dass das Rettungsdienstangebot des DRK Bitburg-Prüm trotz seines jährlichen millionenschweren Defizits aufrechterhalten werden kann, liegt daran, dass es innerhalb des DRK-Landesverbands einen Finanzausgleich gibt. Unter den 30 Kreisverbänden in Rheinland-Pfalz sind nämlich durchaus auch Verbände, die jährlich ein Plus erwirtschaften. Diese finden sich vor allem in Städten und dicht besiedelten Regionen. Dort sind die Wege zu den Einsätzen deutlich kürzer, sodass auch weniger Wachen und Fahrzeuge benötigt werden. Im Eifelkreis hingegen ist die Situation eine andere: Um zu gewährleisten, dass selbst in den am dünnsten besiedelten Ecken die 15-Minuten-Frist zwischen Alarmierung und Ankunft des Rettungsdienstes eingehalten werden kann, hat das DRK Bitburg-Prüm das Netz vor etwas mehr als zehn Jahren weiter ausgebaut. Seitdem gibt es im Kreisgebiet acht Rettungswachen: Bitburg, Prüm, Speicher, Arzfeld und Neuerburg sowie die Außenstellen Echternacherbrück, Badem und Winterspelt. Vor allem die Außenstellen haben zwar vergleichsweise wenig Einsätze, sind aber für die Einhaltung der 15-Minuten-Frist unverzichtbar.