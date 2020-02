Rettungswache Masholder : Erweiterung ist fest geplant, doch vorher müssen noch vier Gremien zustimmen

BITBURG Die DRK-Rettungswache in Bitburg-Masholder ist zu klein und soll erweitert werden. Zuvor müssen erst noch vier Kreistage und ein Stadtrat dem Vorhaben zustimmen.

Von insgesamt 21♦331 Einsätzen in 2019 entfielen allein 10♦325 auf die Wache in Masholder, die vor 20 Jahren errichtet wurde und inzwischen, wie Hoffmann erklärt, längst zu klein ist. „Wir müssen einen Teil der Fahrzeuge draußen auf dem Hof parken“, sagt er und zeigt auf eine Planskizze, die eine Veränderung ankündigt: Die Rettungswache in Bitburg soll deutlich größer werden.

„Bislang war es so, dass der Kreis 75 Prozent der Kosten übernommen hat und das DRK dann die restlichen 25 Prozent“, sagt Hoffmann. Das habe auch immer gut funktioniert. So seien in den vergangenen Jahren alle Standorte durch Um- und Neubaumaßnahmen auf den neuesten Stand gebracht worden.

Und an allen Projekten habe sich der Kreis ohne Probleme entsprechend der Vorgabe beteiligt. Nun aber gebe es in Rheinland-Pfalz ein neues Rettungsdienstgesetz, sagt der DRK-Leiter. Nach diesem Gesetz würden die Maßnahmen im Rettungsdienstbereich auf alle Kommunen in der Region Trier verteilt. An den Kosten für den Umbau in Masholder beteiligt sich so nicht nur der Eifelkreis, sondern auch der Vulkaneifelkreis, die Kreise Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier. Umgekehrt muss sich der Eifelkreis dann zukünftig auch an den Projekten in den anderen Kommunen beteiligen.