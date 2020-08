Medizin : Eifeler spenden am meisten Blut, sollten sich aber nicht ausruhen

Hier geht’s lang: Das Rote Kreuz ruft verstärkt zur Blutspende auf. Die Vorräte werden knapp. Foto: dpa/Martin Schutt

Bitburg/Prüm/Daun Das Rote Kreuz schlägt Alarm: Die Vorräte an Blut werden knapp. Auch die eifrigsten Helfer im Land sind jetzt gefragt.

(utz) Die gute Nachricht vorweg: Die Menschen in der Eifel sind Blutspende-Meister in Rheinland-Pfalz. Niemand im Land spendet mehr von der kostbaren roten Flüssigkeit als die Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Vulkaneifelkreis.

Ein Erfolg, der für Carmen Badem nicht überraschend ist. Denn erstens spenden Menschen auf dem Land generell öfter und zweitens werde in den Kreisverbänden von den Ehrenamtlichen gute Arbeit geleistet. Und das nicht nur in der Eifel, sagt die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK, die für den Bereich Blutspenden in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel sowie Trier-Saarburg (mit Stadt Trier) zuständig ist.

INFO Blutspende Die eifrigsten Blutspender im Land Rheinland-Pfalz kommen aus dem Eifelkreis. Zehn Prozent der Bürger spenden hier jedes Jahr. Etwa 10 000 Spenden kommen zusammen. Platz zwei belegt der Kreis Vulkaneifel (8,6 Prozent der Bürger) vor dem Kreis Bernkastel-Wittlich (7,7) und Trier und Trier-Saarburg (5,5). Im Kreisverband Bitburg-Prüm gibt es derzeit rund 350 Mitglieder im Jugendrotkreuz (6 bis 27 Jahre). Aktive Ortsvereine sind Arzfeld, Bitburg, Mettendorf, Speicher und Prüm. Die nächsten Termine: 7. August, Birresborn, Gemeindehaus, 17 bis 20 Uhr; 14. August, Gillenfeld, Schule (Mehrzweckhalle), 17 bis 20.30 Uhr; 14. August, Bettingen, Jugendheim, 17.30 bis 20.30 Uhr; 14. August, Kyllburg, Turnhalle der Grundschule, 16.30 bis 20.30 Uhr; 20. August, Bollendorf, Grundschule, 18 bis 21 Uhr; 21. August, Körperich, Grundschule, 17.30 bis 21 Uhr. Termine unter www.blutspende.jetzt

Auf dem Land gehöre Blutspenden eben zu den festen Traditionen: Der Großvater hat es gemacht, der Vater und die Mutter machen es noch, Tochter und Sohn haben gerade damit angefangen. „Viele gehen mit der ganzen Familie oder mit ihren Freunden zusammen zum Blutspenden“, sagt sie. Das sei für viele ein Event.

Also alles in Butter? Nicht ganz. Denn die Blutspender werden im Schnitt immer älter. Heißt: Es kommen zu wenige junge Spender nach. „Die Menschen der geburtenstarken Jahrgänge kommen teilweise in ein Alter, in dem sie nicht mehr spenden können – sei es wegen Erkrankungen oder wegen der Altersgrenze“, sagt Badem. Zum Hintergrund: Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und bei Menschen über 60 darf die jüngste Blutspende nicht länger als zehn Jahre zurückliegen.

Da das immer häufiger der Fall ist, werden also immer mehr jüngere Menschen gebraucht, um den demografischen Wandel und seine Folgen auszugleichen. Und da kommen Christian Dahm und seine Mitstreiter ins Spiel.

Denn eine wichtige Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden des Jugendrotkreuzes im Eifelkreis ist es, junge Leute fürs Blutspenden zu begeistern. Zweimal im Jahr organisiert das Jugendrotkreuz (JRK) eine Mottoblutspende, die Nachwuchs anlocken soll. So war vor kurzem in Pronsfeld ein Ereignis unter dem Motto „Beach“. Wegen Corona gab es allerdings nicht, wie sonst üblich, ein offenes Grillen mit alkoholfreien Getränken und Gelegenheit zum Plausch. Essen und Getränke in der Mitnahmebox und Deko mussten genügen.

Trotz der Corona-Auflagen: Die Jugendrotkreuzler schwören auf ihre Mottoblutspenden. Denn sie haben damit Erfolg. Zum Beispiel mit einer Oktoberfest-Blutspende in Dahnen oder mit einer Halloween-Blutspende in Lützkampen, wo man sogar etwa 70 Neuspender begrüßt hat, erzählt Dahm. Und diese Leute kämen dann oft nochmal wieder. Daher will das JRK diese Strategie weiter verfolgen.

Das ist auch dringend notwendig, denn nicht nur der demografische Wandel macht dem DRK zu schaffen. Hinzu kamen – besonders am Anfang des Jahres – die Einschränkungen durch Corona. Teilweise fanden Termine gar nicht statt, weil man in den Räumen die Auflagen nicht erfüllen könnte oder weil Einrichtungen wie Schulen ganz geschlossen waren. Inzwischen, sagt Badem, habe sich die Lage weitgehend normalisiert. Es fänden wieder mehr Termine statt, allerdings unter strengen Auflagen.

Die Angebote sollten aber auf jeden Fall genutzt werden, sagt sie. Denn es habe durch Corona und durch die Ferienzeit Einbrüche bei den Blutspenden gegeben, die zwar nicht bedrohlich, aber besorgniserregend seien. „Die Mengen, die wöchentlich reinkommen, gehen meist direkt wieder raus“, sagt Badem. Das sei normalerweise nicht üblich.

Aktuell fehlen laut DRK-Blutspendedienst West Konserven. Dabei seien die Vorräte über alle Gruppen hinweg knapp, besondere aber bei 0 Rhesus positiv und 0 Rhesus negativ. Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile werde regelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile (Blutplättchen) seien nur bis zu vier Tage haltbar.