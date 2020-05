Justiz : Mildes Urteil für einen uneinsichtigen Drogenfreund

Bitburg/Trier Wegen unerlaubten Drogen- und Waffenbesitzes hat das Landgericht Trier einen Mann aus Bitburg zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Doch ein Teil dieser Anklagepunkte löst sich am zweiten und letzten Verhandlungstag vor dem Landgericht Trier in Luft auf. Handel habe er nie betrieben – alles Eigenbedarf, sagt der Angeklagte. Und das klingt glaubhaft, zumal die Vermieterin bezeugt, nie einen Besucher bei ihm gesehen zu haben, dafür aber fast täglich ankommende Päckchen aus Amsterdam.

An diesem Punkt hakt auch Staatsanwalt Wolfgang Spieß in seinem Schlusswort ein: „Wir haben hier einen Angeklagten, der offen erklärt, dass er sein Verhalten nicht zu ändern gedenke. Er wird es also wieder tun, weil er sich nicht ändern will.“ Dem folgt eine persönliche Ansprache an den Delinquenten: „Sie sind ein Musterbeispiel für die Gefahr, die aus Drogen hervorgeht.“