Kostenpflichtiger Inhalt: Vier Männer inhaftiert : Warum haben Dealer eine Drogenhöhle im idyllischen Eifel-Ort aufgebaut?

Sieht nicht wie ein Drogenversteck aus: Hier sollen die mutmaßlichen Dealer ihre Geschäfte abgewickelt haben. Foto: TV/Christian Altmayer

Wilsecker Eine Gruppe von Drogendealern soll in einem alten Bauernhaus in Wilsecker Cannabis angebaut haben. Im Dorf hat davon offenbar keiner etwas mitbekommen. Doch was wollten die vier inzwischen inhaftierten Männer aus Nordrhein-Westfalen ausgerechnet hier?