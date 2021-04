Kriminalität : Die Drogenhöhle von Wilsecker

Sieht nicht wie ein Drogenversteck aus: Hier sollen die mutmaßlichen Dealer ihre Geschäfte abgewickelt haben. Foto: TV/Christian Altmayer

Wilsecker Eine Gruppe von Drogendealern soll in einem Bauernhaus in Wilsecker Cannabis angebaut haben. Im Dorf hat davon offenbar keiner etwas mitbekommen. Doch was wollten die inzwischen inhaftierten Männer aus Nordrhein-Westfalen überhaupt dort?

Ein Dorf wie Wilsecker schafft es selten in die Schlagzeilen. Etwa 200 Menschen leben in dem idyllischen Ort zwischen Bitburg und Kyllburg. Einige Landwirte halten ihr Vieh in den Ställen und auf umliegenden Weiden. Die Hauptstraße ist gesäumt von alten Bauernhäusern von der Art, wie junge Familien sie lieben: Bunte Fassaden, Sprossenfenster, umgebaute Scheunen.

Der Traum vom Landleben scheint hier greifbar. Aber offenbar auch der Traum vom schnellen Geld. Denn eines dieser historischen Häuser hat jüngst das Interesse von Verbrechern geweckt. Ein mutmaßliches Netzwerk von Drogendealern aus Nordrhein-Westfalen und Hamburg soll die Immobilie in der Hauptstraße als Versteck genutzt haben. Das wurde durch einen Einsatz der Trierer Polizei vor wenigen Wochen bekannt (der Volksfreund berichtete).

Die Beamten waren bereits Anfang Dezember in dem Bau auf eine abgeerntete Marihuana-Plantage gestoßen. Und hatten dann Ermittlungen wegen der Verdachts auf Herstellens von und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Die erste Verhaftung gab es dann laut Peter Fritzen, dem Leitenden Trierer Oberstaatsanwalt, schon Ende Januar. In Berlin setzte die Polizei einen ersten Beschuldigten fest. Drei weitere Männer, darunter der 30-jährige mutmaßliche Kopf der Bande, wurden dann bei einer Großrazzia in Leverkusen, Monheim am Rhein, Krefeld und Hamburg festgenommen. Sie sitzen nach Angaben des Chefermittlers noch immer in Untersuchungshaft.

Die Männer und verschiedene weitere Helfer wollten wohl in der relativen Abgeschiedenheit des Bitburger Landes Drogengeschäfte im großen Stil machen. Und das Haus war offenbar ihr Unterschlupf.

Es sieht unscheinbar aus. Wer nicht weiß, welches Gebäude die mutmaßliche Drogenhöhle war, kann es leicht verfehlen. Auch, weil es hier auf den ersten Blick wenig zu sehen gibt. Die Fenster sind von Gardinen verhangen, die Eingangstür mit einer bunten Decke. Sie zeigt Nemo, den Zeichentrickfisch. Auf einer Fensterbank liegt Spielzeug, eine alte Puppe. Eine Fassade von Familienleben?

Sie hat eine Weile gehalten. „Da stand öfter mal ein Auto mit einem Hamburger Kennzeichen“, erinnert sich ein Anwohner: „Wir haben gedacht, die wollten das Haus zu Monteurswohnungen umbauen.“ Nie wäre der Wilsecker auf die Idee gekommen, dass in dem Altbau etwas Illegales vor sich ging. „Wir haben da überhaupt nichts von mitbekommen“, sagt auch Marlene Burggraf, die Ortsbürgermeisterin.

Und das ist auch kein Wunder. Für alles, was man hier derzeit sieht, könnte es eine harmlose Erklärung geben. Die kleinen Töpfchen mit Blumenerde etwa, die durchs Fenster zu sehen sind, könnten auf eine Gärtnerei hindeuten. Oder einen Floristen. Womöglich waren sie aber für den Anbau von Marihuana gedacht.

„Bevor die Polizei kam und alles leer räumte“, erzählt eine Nachbarin: „Da hat mir jemand mal erzählt, dass es da nachts seltsam riecht, nach Haschisch.“ Und, dass dort abends allerlei komische Leute anzutreffen seien. Die Frau habe das aber nicht ernstgenommen. Bis die Streifenwagen vor dem Haus hielten.

Und nicht nur in Wilsecker. Das Netzwerk zog nach Erkenntnissen der Ermittler weite Kreise. Bei den Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Hamburg haben die Beamten mehrere Cannabis-Pflanzen, acht Kilogramm abgepacktes Gras und literweise Amphetamin-Öl sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag sichergestellt.

An wen und wo die vier Verdächtigen damit gehandelt haben könnten, ist noch unklar. Ebenso wenig, wie sie ausgerechnet auf das Haus und auf Wilsecker gekommen waren. Die Ermittlungen dauern laut Oberstaatsanwalt Fritzen noch an. Und zu den ihnen vorgeworfenen Vergehen eingelassen hätten sich die Beschuldigten bislang noch nicht.