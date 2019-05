Polizei : Mann fährt berauscht zur Polizei

Bitburg Ein 36 Jahre alter alter Mann fuhr am Sonntag mit seinem Auto bei der Polizeiinspektion in Bitburg vor, wie die Polizei in Bitburg berichtet. Er erkundigte sich über den Verbleib von Kennzeichen, die zu einem früheren Zeitpunkt wegen Urkundenfälschung sichergestellt worden waren.