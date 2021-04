Kriminalität : Indoorplantage - Drogenfunde in drei Wohnungen in Biersdorf in der Eifel

Foto: TV/Klaus Kimmling

Biersdorf Nach Hinweisen auf unerlaubten Drogenbesitz hat die Polizei drei Wohnungen in einem Gebäude in Biersdorf am See durchsucht. Was sie dort gefunden haben:

(red) Das Amtsgericht Trier hatte dazu auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Vor Ort wurden die Ermittler fündig: In der Wohnung eines 54-jährigen Tatverdächtigen entdeckten sie eine Indoorplantage kleineren Umfangs, Cannabissamen und Cannabisöl sowie eine geringe Menge an Marihuana und Amphetamin. Auch in der Wohnung eines 26-jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten geringe Mengen an Betäubungsmittel sicher.

Deutlich größer dann der Fund in der dritten Wohnung, in der ein 40-jähriger Mann lebt. Der bewahrte dort rund 350 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Marihuana auf. Zudem fiel den Polizisten ein größerer Bargeldbetrag sowie zwei Schusswaffen auf.