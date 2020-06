Polizeichef spricht von „alarmierender Bilanz am Wochenende“ : Drogenverdacht: Polizei zieht acht Fahrer aus dem Verkehr

Bitburg Von einer „alarmierenden Wochenendbilanz“ spricht Inspektionsleiter Christian Hamm.

Dazu gehört es dann auch, dass – wie am Wochenende – acht Fahrer wegen eines Drogenverdachts aus dem Verkehr gezogen werden müssen, was Hamm „alarmierend“ findet.

Zu den Einzelfällen: Bereits am Freitag, 12. Juni, haben die Beamten drei Fahrer mit dem Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung gestoppt: gegen 11.15 Uhr einen 18-Jährigen in Bitburg, gegen 18 Uhr einen 33-Jährigen in Wallendorf und gegen 21 Uhr einen 43-Jährigen in Speicher. In einem der Fälle fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge an Drogen und stellten sie sicher.