Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : So geht es 2021 mit Bitburgs Umgehung-Trasse weiter

Holzstöcke mit Markierungen in leuchtend rot weisen den Weg zur Tangente – wie hier in Bitburgs Norden. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Was in all den Jahrzehnten des Planens und Umplanens kaum noch einer für möglich hielt, ist inzwischen Wirklichkeit: Das Land baut Stück für Stück an der großen Umgehungsstraße für Bitburgs Innenstadt, der Nord-Ost-Tangente.