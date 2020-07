Dudeldorf Die 16. Dudeldorfer Open-Air-Saison für Filmfans startet am 23. Juli. Gezeigt werden sechs Filme – von Winnetou bis Lindenberg.

(utz) Der Corona-Sommer hat nicht nur Schlechtes mit sich gebracht. So gab es zum Beispiel das Revival der Autokinos. Überall sprießen diese Angebote wie Pilze aus dem Boden. Eine besondere Form des Autokinos, das Treckerkino, hat gerade in Trierer Messepark für Furore gesorgt. Aber wer hat’s in der Region Trier zuerst gemacht? Die Eifeler. Genau genommen Teneka Beckers, Trierer Tufa-Chefin sowie Besitzerin und zugleich Kulturmanagerin der Burg Dudeldorf. Sie startete 2005 im Burg-Garten – zunächst mit nur einer Veranstaltung der ländlichen Variante des Autokinos. Da das so gut ankam – mit zuletzt rund 500 Besuchern, die übrigens auch zu Fuß und ohne Trecker kommen können – wuchs das Programm Jahr für Jahr. So startet am 23. Juli das 16. Treckerkino – mit sechs Veranstaltungen.