Adventszeit : Dudeldorfer Weihnachtsmarkt eröffnet am letzten Novemberwochenende mit 120 Ausstellern

DUDELDORF Am Wochenende veranstalten die Dudeldorfer wieder ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Mehr als 120 Aussteller sind dabei.

Das meiste fängt irgendwann mal klein an. Beim Weihnachtsmarkt in Dudeldorf war das nicht anders. 1985 wurde er zum ersten Mal veranstaltet. „Damals ging er nur vom oberen Tor bis zum Brunnen, das waren vielleicht rund 80 Meter“, erinnert sich Hans-Josef Pallien. Das Vorstandsmitglied des Dudeldorfer Gewerbevereins ist gemeinsam mit Else Flesch federführend für die Organisation des Weihnachtsmarkts zuständig und betreut damit ein Event, das inzwischen weit über die Grenzen des Eifelkreises hinaus bekannt. „Wir haben eine gute Mischung aus Berufs- und Hobbyaustellern, dazu dann noch mit dem historischen Ortskern, der Burg und der Kirche eine einmalige Kulisse – das zieht einfach“, sagt Pallien, der auch an diesem ersten Adventswochenende wieder mit vielen tausend Besuchern rechnet.