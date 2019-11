Adventszeit : Dudeldorfer Weihnachtsmarkt eröffnet Wochenende mit 120 Ausstellern

Info

Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag, 30. November, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag. 1. Dezember, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Tagen gibt es ein musikalisches Programm in der Pfarrkirche.

Samstags musizieren dort die Schüler der Kreismusikschule (13 Uhr), der Gospelchor Mittelmosel (14 Uhr), Barbara Spoo & Marco Lehnertz (15 Uhr) sowie das Trio Qunitettico (17 Uhr).

Sonntags starten die Dudeldorf Lion, Pipes & Drums (14 Uhr), gefolgt vom Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen (16 Uhr) und der RainerTuresBand (18 Uhr).