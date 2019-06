Lesesommer : Durch Bücher lesen in den Zirkus

Durch Bücher lesen in den Zirkus Lesen zahlt sich aus – das merkte auch die Klasse 4a der Bertrada-Grundschule Prüm, die beim Lesesommer der Prümer Zentralbücherei zum dritten Mal in Folge den Klassenpreis für die Schulklasse mit den meisten Teilnehmern gewonnen hat. 16 von 23 Kindern hatten mitgemacht und in den Sommerferien 2018 mindestens 3 Bücher gelesen und dies urkundlich bestätigt bekommen. Dafür erhielt die gesamte Klasse einen tollen Klassenpreis, den sie jetzt eingelöst hat: Sie verbrachte einen Tag im Eifelpark Gondorf und machte beim Zirkusprojekt Mitmach-Zirkus Salto mit. In einzelnen Gruppen lernten die Kinder in einem echten Zirkuszelt Akrobatik verschiedenster Art: Trapezkünstler, Zauberer, Seiltänzer, Balancieren, Clowns und Hundedressur war dabei. Den Abschluss bildete die große Galavorstellung am Abend, bei der es hieß „Manege frei“ und die Kinder ihren begeisterten Eltern, Geschwistern, Großeltern und Lehrerinnen das Erlernte in einer mitreißenden Show vorführten. „Überwältigend, was für eine tolle Show nach dieser kurzen Vorbereitungszeit entstanden ist“ meinte Marion Danner-Lenz von der Zentralbücherei, die die Klasse an dem Tag begleitete. Zwischen dem Training durfte natürlich ein Besuch der vielen Attraktionen des Eifelparks nicht fehlen und es wurde manche Fahrt auf der „Wilden Maus“ gemacht. Und damit alle Kinder gestärkt in die Vorstellung gehen konnten, gab es im Park Chicken Nuggets, Pommes und Spagetti gesponsert von der Raiffeisenbank Westeifel. Ein rundum gelungener Tag, da waren sich alle Beteiligten sicher. Für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren besteht jetzt wieder die Chance den Klassenpreis oder einen anderen tollen Preis des Lesesommers in der Zentralbücherei Prüm zu gewinnen. Denn am 24. Juni startet der Lesesommer 2019 und es heißt wieder: Anmelden, mindestens drei Bücher lesen und Preise gewinnen. Am Montag, dem 24.06.2019 geht es los mit der Lesesommer-Eröffnungsfeier „Die verhexxte Bücherei“, die um 15.00 Uhr in der Aula des Konvikts im Rahmen des Kinder- und Jugendkulturfestivals SommerHeckMeck stattfindet. Alle LESESOMMER-Teilnehmer, die daran teilnehmen, können im Anschluss vorab die ersten LESESOMMER-Bücher ausleihen! Eintritt frei. Anmeldung und weitere Informationen dazu unter: www.buecherei-pruem.de Zentralbücherei Prüm Kalvarienbergstraße 1 54595 Prüm. Foto: tv/Cornelia Klose