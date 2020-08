Festival in Echternach : E-Lake goes digital - Festivalstimmung für zuhause mit Mark Sixma&Co

ECHTERNACH Wegen Corona musste die diesjährige 25. Ausgabe des E-Lake-Festivals am Echternacher See leider abgesagt werden. Gänzlich auf das Event müssen die Musikfreunde dennoch nicht verzichten.

(red) So hat es das E-Lake-Festival in Echternach noch nie gegeben: ohne Party, ohne Tausende Zuschauer am See, ohne Musik nonstop auf großer Bühne.