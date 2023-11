Musik Von Fado bis Gospel: Festival „Echter’World“ bringt Groove und portugiesisches Flair

Sängerin Sara Correia brachte am Freitagabend ein Stück ihrer Heimat nach Luxemburg. Die in Lissabon aufgewachsene Künstlerin präsentierte den Zuschauern im gut gefüllten Saal des Echternacher Trifolion den Fado. Dabei handelt es sich um einen speziellen Musikstil, der seine Wurzeln in Portugal hat. „Der Fado ist die Seele Portugals. Es ist eine magische Musik, die sich vor allem durch viele Emotionen ausdrückt“, erklärt Correia. Sie selbst ist damit aufgewachsen. „Meine ganze Familie hat schon immer Fado gehört. Mit neun Jahren habe ich angefangen, regelmäßig in Fado-Häusern zu singen und zu üben.“ Diese Häuser sind Einrichtungen, in denen täglich gesungen wird, wodurch sich die Schüler den speziellen Stil aneignen können.