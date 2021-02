Sauberkeit : Appell an Frauchen und Herrchen

Echternach (utz) Die Stadt Echternach sagt Hundehaufen den Kampf an. Mit der Kampagne „Mach kee Schäiss – Be a proppere Mupp“will man dafür sorgen, dass weniger Hinterlassenschaften der Vierbeiner auf den Straßen landen. Die Plakate zur Aktion findet man in der Innenstadt und am Echternacher See, wo gerade am Wochenende viele Menschen mit ihren Vierbeinern unterwges sind. Die vielen Haufen sind laut Auskunft von Marina Leisen vom Stadtmarketing aber besonders in der Innenstadt ein Problem. Dem versuche man mit einer humorvollen Kampagne entgegenzuwirken. Foto: tv/Ulrike Löhnertz