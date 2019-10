Info

Nicht nur in Luxemburg hat sich Muffelwild breitgemacht. Auch in Deutschland leben geschätzt 8000 Exemplare. Auch in Rheinland-Pfalz hätten sich Mufflons durch Aussetzen verbreitet, sagt Günther Klein vom Landesjagdverband. In 16 Bewirtschaftungsbezirken wird den Tieren ein Existenzrecht eingeräumt. Im Eifelkreis gibt es zwei solcher Zonen.

Eine liegt rund um Weinsheim (VG Prüm), die andere nahe Merkeshausen (VG Südeifel). Dort können und dürfen die Wildschafe also weiterhin grasen.

Aber auch außerhalb dieser Gebiete hätten sich zweifellos Muffel angesiedelt, schreibt Klein: „Über deren Zahl liegen uns jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor.“ Sie sind allerdings laut dem Pressesprecher „unverzüglich zu erlegen“.

Im Jagdjahr 2018/2019 wurden bislang 1748 Mufflons geschossen.