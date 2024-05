Am Pfingstdienstag Springen, singen, beten: Alle Infos zur Echternacher Springprozession

Echternach · Am Dienstag ist es wieder so weit: Gläubige aus der ganzen Region machen sich auf den Weg nach Echternach, um an der jährlichen Springprozession teilzunehmen. Das müssen Sie über die Veranstaltung wissen.

19.05.2024 , 11:32 Uhr

Auch im vergangenen Jahr am Pfingstdienstag versammelten sich Pilger und Zuschauer aus dem In- und Ausland, um an dem einzigartigen Kultphänomen der Echternacher Springprozession teilzunehmen. Foto: Hoeser Rudolf