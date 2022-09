30.000 Liter : Nach Pipeline-Unfall in Echternacherbrück: Welche Arbeiten jetzt für den Umweltschutz notwendig sind

Update Echternacherbrück Schock in der Eifel: Am Mittwochnachmittag sind bei einer Wartung mehrere tausend Liter Kerosin aus einer Nato-Pipeline geflossen. Jetzt steht fest: Der Boden rund um das Pumpengelände ist belastet.

Der Grund: Bei Wartungsarbeiten hat sich um 13.40 Uhr ein Verschluss an der Nato-Pipeline gelöst. Die Betreibergesellschaft geht davon aus, dass etwa 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen sind. Dabei wurden zwei Mitarbeiter verletzt, die aber noch am Abend das Krankenhaus verlassen konnten. Die Pipeline dient der Kraftstoffversorgung mehrerer Nato-Flugplätze.

Kein Kerosin im Gewässer

Nach ersten Einschätzungen ist kein Kerosin in die nahe Sauer gelaufen. Zur Sicherheit hat die Feuerwehr jedoch Gräben um die Pumpstation herum gezogen und Ölsperren errichtet. „Falls Kerosin in das Gewässer eintritt, wird es nur bis zu einem bestimmten Bereich fließen und dort abgefangen“, erklärt Hammes. Allerdings ist Kerosin in den Boden gesickert. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist neben dem eigentlichen Pumpengelände auch ein angrenzendes, schon abgeerntetes Maisfeld betroffen.

Wie es jetzt in Echternacherbrück weiter geht

Seit Mittwoch wird in einem ersten Schritt der Oberboden etwa 80 bis 100 Zentimeter tief abgetragen. Auch am Donnerstag werden die Arbeiten fortgesetzt: Die Einsatzkräfte sind verschwunden, stattdessen lädt ein Bagger unter Aufsicht des Büros für Umweltplanung die Erde in einen LKW-Container. Ortsbürgermeister Gerhard Krämer hat sich am Morgen ein Bild von der Lage gemacht. Die Zufahrt zu der dahinterliegenden Waschstraße sei seit 8 Uhr wieder frei, berichtet er am Telefon.