Infrastruktur : Edeka in Kyllburg: Inhaber geht in den Ruhestand

Mit der Schließung des Edeka-Marktes in Kyllburg geht dem Städtchen auch die gut ausgestattete Theke mit Frischwaren verloren. Foto: Uwe Hentschel

KYLLBURG Der Markt neben dem Bahnhof wird Anfang kommenden Jahres schließen. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Gefüllt werden soll die Versorgungslücke aber an anderer Stelle.

Noch drei Monate, dann ist Schluss. „Wir machen Ende Januar zu“, sagt Harald Thömmes, Chef des Edeka-Marktes in Kyllburg. Seit 32 Jahren ist er selbständig tätig, seit 22 Jahren betreibt er den Supermarkt, der auf der gegenüberliegenden Seite des Kyllburger Bahnhofs liegt. Das Geschäft laufe nach wie vor gut, aber die Gesundheit mache ihm zu schaffen, sagt Thömmes, der mit einer schweren Corona-Infektion zu kämpfen hatte und deshalb nun das Kapitel Kyllburg etwas früher beenden wird als zunächst geplant.

„Irgendwann ist es an der Zeit, aufzuhören“, meint der 62-Jährige. „Wir haben natürlich versucht, einen Nachfolger zu finden“, erklärt der Unternehmer, doch sei daraus leider nichts geworden.

Der Markt in Kyllburg ist einer von zwei Edeka-Märkten, die die Familie betreibt. Der andere ist in Gerolstein und wurde bereits vor einigen Jahren an die nächste Generation übergeben. „In Gerolstein bleibt alles wie gehabt“, sagt Thömmes, der eine Vorliebe für guten Wein hat und deshalb sowohl in Gerolstein als auch in Kyllburg immer Wert auf eine vergleichsweise gut aufgestellte Weinabteilung gelegt hat.

In Gerolstein will der 62-Jährige auch zukünftig Weinverkostungen zwischen den Verkaufsregalen anbieten, sobald es die pandemische Lage wieder ermöglicht. In Kyllburg, wo er das ebenfalls schon praktiziert hat, wird es dazu wohl nicht mehr kommen.

Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer bedauert die Schließung. „Es ist wirklich sehr schade, dass dann hier unten kein Einzelhandel mehr ist“, sagt Krämer. Wie es nach der Schließung des Marktes in Kyllburg weitergehen wird, könne er derzeit auch noch nicht sagen, erklärt Krämer. Es gebe Ideen und Überlegungen, aber noch nichts Spruchreifes, sagt er.

Was aber bereits vorliegt, ist ein einstimmiges Votum des Kyllbuger Stadtrats für eine Änderung des Bebauungsplans für das Teilgebiet zwischen Industrie- und Talstraße und damit den Bereich, wo der Lidl-Markt ist.

Wie aus den Sitzungsvorlagen vom vergangenen Juni hervorgeht, plant Lidl eine Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1200 Quadratmeter. Darüber hinaus ist in der Beschlussvorlage die Rede davon, dass die Eigentümerin der betreffenden Grundstücke, die Wittich-Medien GmbH zudem die Errichtung eines weiteren Lebensmittelmarktes plant.