Heimat und Genuss : Aus acht macht zehn: Zuwachs für Eifeler Edelbrände

Niederweiler/Bitburg/Prüm Hochprozentiges aus Boskoop und Quitte ist ganz neu im Angebot bei der Regionalmarke Eifel.

Beim Boskoop Apfelbrand („Schöner von Boskoop“, orange und rot) handelt es ich um eine sortenrein destillierte, uralte Sorte. Er ist einer der aromatischsten Apfelbrände von allen. Das Quittenwasser entfaltet sich mit seinem enorm starken, bitterfruchtigen Charakter sowohl in der Nase als auch am Gaumen und überrascht durch seinen extrem lang anhaltenden Nachgang. Zudem sind acht weitere Edelbrände der Regionalmarke Eifel im Angebot: Mirabelle, Nelchesbirne, Eifeler Obstler, Birne, Zwetschge, Apfel, Schehengeist, Schlehenbrand.

Ein Erfolgsrezept. Das weiß auch Produkt- und Qualitätsmanagerin Elgine Klasen, die in den vergangenen Wochen Familie Hahn in Niederweiler besucht hat, um die Sorten kennenzulernen und sich mit den Edelbrandspezialisten auszutauschen. „Ich freue mich sehr über die zwei neuen Produkte“ sagt sie. Denn gerade die Edelbrände seien bei den Kunden sehr beliebt. Schließlich gehörten sie zu den Traditionsprodukten der Regionalmarke: Sie waren – nach dem Eifel Premium-Schinken – das zweite Projekt, das unter dieser Dachmarke auf den Markt kam. Mit acht verschiedenen Sorten gingen die damals 15 Brenner und Gründungsmitglieder des Vereins Eifel Edelbrand an den Start. ´