Ehemalige Bahn-Immobilie Altbau in zentraler Lage in Bitburg – doch niemand will die Villa

Bitburg · Die Stadt verkauft in Bitburg eine Altbauvilla in recht zentraler Lage. Warum Interessenten kein Angebot abgeben und was die Stadt tun will, um potenziellen Käufern entgegenzukommen.

07.10.2024 , 06:22 Uhr

Die Stadt Bitburg bekommt das mehr als 100 Jahre alte Bahnbediensteten-Haus an der Mötscher Straße bislang nicht verkauft. Foto: TV/Sybille Schönhofen