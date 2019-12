Wiedersehen : Ehemalige Volksschüler aus Olmscheid und Jucken treffen sich

Aus Olmscheid und Jucken kamen die ehemaligen Zusammen. Foto: Werner Krämer

Olmscheid/Jucken (red) 48 ehemalige Schüler der Volkschulen Olmscheid und Jucken trafen sich in Olmscheid im Dorfgemeinschaftshaus was zuvor die ehemalige Volksschule in Olmscheid war.

