Ein Schandfleck verschwindet : Der Abriss einer Werkstatthalle mitten in Bitburg hat begonnen

Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Müller und Flegel tut sich was. In dieser Woche haben die Arbeiten am Abriss einer Werkstatthalle begonnen.

Das Autohaus Müller und Flegel ist vor mehr als zehn Jahren aus der Nordstadt ins Gewerbegebiet „Auf Merlick“ gezogen. Seitdem vergammelten die Gebäude auf dem Gelände. Lange tat sich nichts, doch nun wurde tatsächlich mit dem Abriss einer alten Werkstatthalle begonnen.

Foto: TV/Frank Auffenberg