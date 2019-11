Vortrag : Ehemaliger Bundespräsident spricht in Prüm

Prüm Erneuter Höhepunkt in der Vortragsreihe „Brennpunkt Geschichte“ des Geschichtsvereins Prümer Land: Bundespräsident a. D. Christian Wulff ist am Sonntag, 24. November, um 10 Uhr in der Kapelle des Prümer Konvikts zu Gast.

2019 wird das 70-jährige Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Eine Zeit, in der viel passiert ist und in der sich unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer funktionierenden Demokratie entwickelt hat. Zeit zurückzublicken, zu bewerten und vorauszuschauen. In seinem Vortrag in Prüm beschäftigt sich Bundespräsident a. D. Christian Wulff mit diesem Thema.