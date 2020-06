Bitburg investiert in Stadtmarketing und mehr Kultur : Einstiger Trifolion-Chef soll Bitburger Stadthalle neu ausrichten

Bürgermeister Joachim Kandels (links) und BVB-Geschäftsführerin Elfriede Grewe sind froh, dass Ralf Britten die Stadt nun bei einer neuen Vermarktungsstrategie für die Bitburger Stadthalle beraten wird. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Mit Ralf Britten als Berater will die Stadt die Vermarktung ihrer Halle völlig neu aufstellen. Auch für Vereine soll der Ort wieder attraktiver werden.



Bürgermeister Joachim Kandels freut sich auf die Zusammenarbeit. Und der Mann zu seiner linken auch. „Es ist für mich Ehre, Glück und Vergnügen, die Stadt Bitburg beraten zu dürfen“, sagt Ralf Britten und unterschreibt dann wenige Minuten später gemeinsam mit Kandels den Vertrag.

Ab 1. Juli wird Britten als Berater tätig sein. Aufgabe des in Bitburg aufgewachsenen und auch dort lebenden Juristen wird es sein, die Stadt bei der Erstellung eines Leitbilds und Marketingkonzepts und vor allem bei der zukünftigen Vermarktung der Bitburger Stadthalle zu unterstützen (der TV berichtete).

Ende September endet der Pachtvertrag des derzeitigen Hallenpächters Schneider Promotion. Ab dann wird die Stadt das Geschäft selbst in die Hand nehmen. Und Bürgermeister Kandels wie auch die Mehrheit des Stadtrats setzen dabei große Stücke auf Britten. Der ist in der Kulturszene kein Unbekannter.

Der 55-Jährige war die vergangenen 13 Jahre Leiter des Echternacher Trifolions und als solcher auch zuständig für das Stadtmarketing der luxemburgischen Gemeinde. In wenigen Tagen endet seine Tätigkeit in Echternach und es beginnt seine neue in Bitburg. Und für Britten dürfte diese zukünftige Aufgabe nicht nur Ehre, Glück und Vergnügen, sondern auch eine Herausforderung sein.

Denn die Auslastung der Halle war in den vergangenen Jahren sowohl für den Pächter als auch für die Stadt Bitburg alles andere als zufriedenstellend (der TV berichtete). Hinzu kommt nun noch die derzeit ungewisse Corona-Lage, von der insbesondere auch die Veranstaltungsbranche betroffen ist.

Britten ist sich dieser zusätzlichen Problematik bewusst, kann der aktuellen Situation aber auch etwas Positives abgewinnen. „Für mich ist das eine gute Voraussetzung, um in Ruhe an einem Konzept zu arbeiten“, sagt der zukünftige Berater und ergänzt: „Wenn man etwas verändern möchte, dann ist doch genau jetzt der richtige Zeitpunkt.“

Was Britten vorschwebt, ist ein möglichst breites Angebot. „Die Erfahrungen, die ich damit die vergangenen 13 Jahre in Echternach gemacht habe, waren durchweg positiv“, erklärt er. Zudem könne er sich auch sehr gut eine überregionale Zusammenarbeit mit anderem Veranstaltungsorten vorstellen, wie beispielsweise mit Einrichtungen in Luxemburg. Viel Potenzial sieht Britten auch im Bereich des Kongresstourismus. „Wir haben ja im gleichen Gebäude die Marken-Erlebniswelt, die sich sehr gut ein Tagungsprogramm einbinden lässt“, so Britten.

Als einen der ersten Schritte plant der neue Berater Workshops – zunächst mit den Mitgliedern des Stadtrats – um „die zukünftige Ausrichtung der Halle auszuloten“. Und ganz wichtig sei natürlich die Einbindung der lokalen Vereine.

Letzteres ist auch im Sinne von Elfriede Grewe, Geschäftsführerin der für die Halle zuständigen städtischen Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB). „Man muss die Auslastung der Halle so hinbekommen, dass man mit den Einnahmen die Vereinsseite ein Stück weit subventionieren kann“, erklärt Grewe. „Zum Nulltarif wird es den Veranstaltungsort aber auch in Zukunft nicht geben“, meint dazu Kandels und ergänzt, dass es wichtig sei, „endlich von der Kostendiskussion wegzukommen“.

Was Letzteres betrifft, geht die Stadt selbst mit gutem Beispiel voran. Zur Höhe des Beraterhonorars gibt es auf Nachfrage nämlich keine Auskunft. „Das sind Vertragsdetails, über die beide Seiten Stillschweigen bewahren wollen“, heißt es dazu. Es handle sich ja auch hierbei nicht um einen öffentlichen Auftrag, sondern um eine Vereinbarung zwischen dem Berater und dem Regiebetrieb BVB, so die Begründung für die Auskunftsverweigerung.

Fest steht: Auch für die Stadt gibt es die Halle nicht zum Nulltarif. So sollen jährlich zusätzlich zu den laufenden Betriebs- und Abschreibungskosten 400 000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden, um die Halle wirtschaftlich zu betreiben. In dieser Summe enthalten sind laut Kandels sämtliche zusätzlichen Ausgaben, also auch die Personalkosten.

In den kommenden Wochen soll eine Stelle als Veranstaltungs- und Projektmanager ausgeschrieben werden. Und sobald das Geschäft richtig läuft, soll dann auch noch ein Veranstaltungstechniker eingestellt werden.