Zwangsversteigerung : Geschäftshaus kommt unter den Hammer

Dieses Wohn- und Geschäftshaus in der Ritzstraße in Prüm wird zwangsversteigert. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Den Prümern ist das Modehaus Henkel noch ein Begriff. Nach dessen Schließung stand das Haus lange leer, bis eine Kunstgalerie für kurze Zeit das Ladenlokal nutzte. Nun wird das Gebäude zwangsversteigert.

Das Modehaus Henkel in der Ritzstraße 18 in Prüm war lange Zeit ein Traditionshaus. Nach dessen Schließung stand es allerdings über ganze sechs Jahre leer, bis schließlich 2011 ein Galerist das Ladenlokal anmietete. Wo einst Kleidung verkauft wurde, richtete er eine Galerie unter dem Namen „fineart eifel“ ein.

Die erste Ausstellung war gleich recht prominent aufgestellt. Ausgestellt wurden Werke von Künstlern der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK), die einmal jährlich im nicht weit entfernten Regino-Gymnasium ihre Jahresausstellung zeigt. Seit Jahren ist zwar auch die Galerie nun geschlossen, doch bis heute hängen einige der Bilder in den sonst leeren Schaufenstern.. So richtig von sich reden machte die Galerie nie. Nur die wenigen verbliebenen Kunstwerke erinnern an die erste – vermutlich war es auch die letzte – Ausstellung dort.