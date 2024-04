Wertvoller Spenden-Transport Eine Zahnarztpraxis aus Bitburg geht auf die Reise nach Afrika

„Dieter Mauel von Eifellicht rief an – ‚wir kommen am Dienstag zur Abholung!‘– das hat uns dann doch etwas unter Stress gesetzt! Es musste ja noch einiges vorbereitet werden“, sagt Isabel Maria Alves Rodrigues da Silva Roth, Praxis-Managerin und „allerbeste rechte Hand“ vom Chef, und lacht. Für drei hochwertige Behandlungsplätze, Röntgengerät, Sterilisator und Kompressor hatte sie alle wichtigen Unterlagen parat, als Heinz-Peter Thiel und das sechsköpfige Eifellichtteam mit LKW „Carsten“ und dem Vereinsbus der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Trierer Straße 8 eintrafen.