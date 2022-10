Spieleshow : Sat1-Spielshow: Stadtkyller Paar verpasst nur knapp den Sieg

Stadtkyll Nicole (45) und Ingo (49) aus Stadtkyll haben bei der Sat1-Spieleshow „Mein Mann kann“ mitgemacht. Denkbar knapp unterlag das Ehepaar in der Finalrunde seinen Gegnern.

Drei Teams traten gegeneinander an. Gespielt wurden vier Runden. Ohne Absprache mit ihren Partnern mussten die Damen die Leistungsfähigkeit beurteilen und entscheiden, ob ihr Mann sich einem Spiel stellt. Nicole schätzte in Runde eins, dass ihr Ingo nicht eine Weingummi-Schlange in weniger als 15 Sekunden essen könnte. Damit musste er nicht in den Ring. Punkte bekamen die Stadtkyller dennoch: Tom (42) scheiterte, und damit gingen die Punkte an die Gegnerinnen.