Auszeichnung : Großes Engagement mal zwei

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz gibt es seit 1974. Sie wird für eine mindestens zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit vom jeweiligen Ministerpräsidenten verliehen. Dabei werden Tätigkeiten in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder in vergleichbaren Bereichen berücksichtigt. Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen, die zu verschiedenen Zeiten geleistet wurden, können laut Stiftungserlass zusammengerechnet werden. Anregungen zur Verleihung dieser oder anderer staatlicher Auszeichnungen können direkt an die Ministerpräsidentin gerichtet werden. Die Staatskanzlei prüft dann, ob die Voraussetzungen für eine Auszeichnung gegeben sind.

⇥ Quelle: Landesregierung Rheinland-Pfalz