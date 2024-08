200 Auflagen stark In diesem Eifel-Dorf kommt jeder mal in die Zeitung

Eine neue Familie im Dorf – was für eine „Neijischket“! Die verbreitet sich in einem Ort mit nur 439 Einwohnern natürlich sehr schnell. Aber viel mehr, als dass sie beim Gemeindezentrum wohnen, weiß man auch nicht. Wo kommen die „Fremden“ her? Wollen sie sich engagieren? Was machen die überhaupt beruflich? Zum Glück ist Michaela Nober schon längst bei den neuen Ehlenzern gewesen und hat all das geklärt. Wer also neugierig ist, aber nicht selbst fragen möchte, muss einfach nur warten – auf die nächste Ausgabe des „Ialenzer Bleadchens“.