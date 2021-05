Wer will Wettervogel werden? : Wetterbeobachter in der Eifel gesucht

Wetterbeobachter in der Eifel gesucht

Wer will Wettervogel werden?

Daburg/Körperich/Spangdahlem Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sucht im Raum Dasburg, Körperich und Spangdahlem Menschen, die als ehrenamtliche Beobachter zur Wetter- und Klimaüberwachung in Deutschland beitragen möchten. Denn dort sind Niederschlagstationen geplant.

Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind ein Grundstück, auf dem das Messgerät des DWD in ausreichendem Abstand zu Gebäuden und Bewuchs aufgestellt werden kann, sowie ein Internetanschluss.

Beobachter messen einmal täglich morgens die Tagesmenge des Niederschlags. Dieser Wert wird in ein Tagebuch eingetragen und digital an den DWD übermittelt. In den Wintermonaten müssen zusätzlich morgens der Schneebedeckungsgrad bestimmt und die Schneedeckenhöhe gemessen und ebenfalls übermittelt werden. Die Kosten für die Aufstellung des Messgeräts und die Datenübertragung trägt der DWD. Ein Beobachter erhält eine Aufwandsentschädigung. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall braucht man einen Vertreter.