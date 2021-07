Freizeit : Bank und Pfad fertig, Blumenwiese folgt

Manfred Sohns, Rudi Rings und Norbert Schmitz haben eine Ruhebank aufgemöbelt, neu gestrichen und an einem besseren Standort aufgestellt. Eine kleine Blumenwiese soll hinzu kommen. Foto: TV/privat

Prüm (red) An der Ecke Schneifelweg – Tettenbusch – Wanderweg zur Wolfsschlucht in Prüm stand eine Ruhebank etwas versteckt im Dornröschenschlaf. Auf Initiative von Manfred Sohns sowie den Helfern Rudi Rings und Norbert Schmitz wurde die Holzbank aufgemöbelt, neu gestrichen und an einem besseren Standort aufgestellt.

