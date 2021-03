Wer helfen möchte, bekommt Hilfe : Bitburger Ehrenamtsagentur bringt Freiwillige und Organisationen zusammen

Bitburg In Bitburg gibt es jetzt eine Ehrenamts- und Freiwilligenagentur bei der Stadt. Sie vermittelt und fördert Menschen, die sich unentgeltlich für andere einsetzen möchten.

Aus dem Programm der Engagierten Stadt ist in Bitburg jetzt die Ehrenamts- und Freiwilligenagentur der Stadt entwickelt worden. „Man muss einen Plan haben“, erklärt Bürgermeister Kandels. Und es sei wichtig, eine Anlaufstelle zu haben.

Sie ist seit Oktober in Rente, arbeitet aber im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bei der Stadt mit. Michaela Noe gehört außerdem zur Kulturgemeinschaft Bitburg, ist daher auch bei den Kulturschaffenden gut vernetzt.

Ihre Aufgabe wird es künftig sein, Menschen, die sich engagieren möchten, zu beraten und zu anderen passenden Ansprechpartnern zu vermitteln. Zum Beispiel könnte jemand, der gerne Auto fahrt und etwas für andere tun möchte, an die Initiative „Verbindende Nachbarschaft“ vermitteln, die unter anderem Fahrten zum Impfzentrum für ältere Menschen organisiert. Denn es geht darum, eine niedrigschwellige Anlaufstelle zu sein und die Menschen und Organisationen, Vereine oder Verbände zusammenzubringen. Auch Neubürger können sich hier melden, wenn sie ihre Zeit und ihre Talente einbringen möchten.

Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig. Das geht von sozialen Aufgaben wie beispielsweise der Betreuung von älteren Menschen oder von Migranten bis zum Engagement im Sportverein, in einem Musikorchester oder in einer Tanzgruppe. Bei „Bitburg erblüht“ können Menschen durch Patenschaften für mehr Pflanzen in der Stadt sorgen.