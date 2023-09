Im September 2024 Bitburg erhält Zuschlag für Ausrichtung des landesweiten Ehrenamtstags

Wenn man so will, wird der Ehrenamtstag damit zum Dauergast in der Region Trier. Vor dem Abstecher nach Hassloch war 2022 Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) Austragungsort. Schon 2020 war die Stadt ausgewählt worden, konnte damals jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nur in hybrider Form feiern. Das wurde 2022 nachgeholt und macht deutlich, was in Bitburg zu erwarten sein wird. Die thematische Bandbreite des Tages reicht üblicherweise von Sport, Kultur, Gesundheit und Selbsthilfe über Natur, Umwelt und Tierschutz bis zu Soziales, Kinder, Jugend- und Demokratiebildung oder Flucht und Asyl. Schon bei der Veranstaltung in Gerolstein machte die Stadt Bitburg deutlich, dass sie sich das mittelfristige Ziel setze, diesen Tag auch einmal ausrichten zu dürfen, teilte die „Steuerungsgruppe Engagierte Stadt Bitburg“ mit.