Wirtschaft : Ehrung bei der Sparkasse

Bitburg (red) In einer Feierstunde hat die Kreissparkasse Bitburg-Prüm ihre langjährige Mitarbeiterin Karla Faber für ihre 40-jährige Tätigkeit geehrt. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war Karla Faber zunächst im Servicebereich der Filialdirektion in Prüm eingesetzt.

Seit dem Jahr 1990 ist sie als Serviceberaterin für in der Filiale Schönecken Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um Geld und Zahlungsverkehr. Vorstandsvorsitzender Ingolf Bermes dankte der Jubilarin für ihr langjähriges Engagement. Diesen Worten schloss sich Vorstandsmitglied Rainer Nickels an. Glückwünsche überbrachten ebenfalls Andrea Kleis, Personalratsvorsitzende und Stefan Krämer, Personalleiter. Foto: Kathrin Franzen