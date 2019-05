DRK : Ehrungen beim DRK Kyllburger Waldeifel e.V.

Ehrungen beim DRK Kyllburger Waldeifel e.V. Foto: TV/DRK Kyllburger Waldeifel

Kyllburg (red) Bei der Versammlung des DRK-Ortsvereins Kyllburger Waldeifel hat Kreisbereitschaftsleiter Jan Henning Syrbe allen gedankt, die sich vorbildlich engagieren. Mit dem Leiter der Bereitschaft Kyllburg, Hugo Rütz, verlieh er die Urkunden und Spangen für fünfjährige Mitgliedschaft an Jessika Mathey, Nadine Schmidt und Silke Weides; für zehn Jahre an Anja Hell und Tina Karing; für 15 Jahre an Thomas Breuer, Manuel Eppers, Daniel Molitor, Hugo Rütz und Stefan Schneider; für 20 Jahre an Christiane Kerkhoff-Urfell, Markus Leto und Stefan Metzen; für 25 Jahre an Waltraud Breuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken