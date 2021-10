Vereine : Ehrungen und Auszeichnungen beim Eifelverein Mettendorf-Sinspelt

Von links: Norbert Schneider, Erster Vorsitzender, Reinhold Hoffmann – Deutsches Wanderabzeichen in Gold zum sechsten und siebten Mal sowie Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft –, Josef Nosbüsch – Wanderabzeichen in Silber zum zweiten Mal –, Michael Hockertz – Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft –, Bettina Obst, Marlene Müller – 25 Jahre –, Marianne Gangolf – 40 Jahre –, Erika Thielen – 40 Jahre –, Monika Willems – Wanderabzeichen in Bronze –, Traudel Thielen – Wanderabzeichen in Gold zum zweiten und dritten Mal – und Bezirksvorsitzender Manfred Rodens. Foto: Eifelverein Mettendorf-Sinspelt/Günter Müller

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt hat bei seiner Mitgliederversammlung Wanderfreunde geehrt und ausgezeichnet.

Das Deutsche Wanderabzeichen in Silber erhielt Marianne Willems. Reinhold Hoffmann – Deutsches Wanderabzeichen in Gold zum sechsten und siebten Mal sowie Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft –, Josef Nosbüsch – Wanderabzeichen in Silber zum zweiten Mal –, Michael Hockertz – Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft –, Bettina Obst, Marlene Müller – 25 Jahre –, Marianne Gangolf – 40 Jahre –, Erika Thielen – 40 Jahre –, Monika Willems – Wanderabzeichen in Bronze – und Traudel Thielen – Wanderabzeichen in Gold zum zweiten und dritten Mal.