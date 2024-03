Lebendiges Brauchtum Läufer und Raffer der Schönecker Eierlage stehen fest

Ob Tom und Jerry, Don Camillo und Peppone oder Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, ein Wettstreit legendärer Rivalen fasziniert immer. Kaum verwunderlich, dass seit mindestens 260 Jahren in Schönecken der ewige brüderliche Kampf zwischen Läufer und Raffer bei der alljährlichen Eierlage am Ostermontag die Menschen in den Flecken lockt. Seit Sonntagabend, 24. März, steht nun auch fest, wer in diesem Jahr einen der ältesten verbürgten Osterbräuche Europas weiter pflegen wird: Stefan Tholl (26) und Florian Kaufmann (20) haben die Versteigerung der Eierlage für sich entscheiden können (siehe Info).