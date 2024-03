Ein Brauch geht durch die Region Tradition in der Eifel: In diesen Dörfern werden zu Ostern Eier gerafft

Irrel/Neuerburg/Bollendorf/Neroth · Als eines der ältesten Brauchtümer zur Osterzeit in Europa darf sich die Schönecker Eierlage rühmen. Urkundlich belegt treten im Flecken Läufer und Raffer schon seit 260 Jahren gegeneinander an. Mit den Jahren setzten sich ähnliche Traditionen aber auch in anderen Dörfern durch.

29.03.2024 , 11:29 Uhr

Eierlage 2019 in Neuerburg: Raffer Marcel Bermes (links) und Läufer Luca Lux, leicht verdeckt, werden zum Start geleitet. Foto: tv/Martin Brunker

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel