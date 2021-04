Regionale Wirtschaft : Gemeinsam stark, gerade jetzt: Volksbank Eifel wächst in der Krise

Gemeinsam stark, gerade jetzt: Volksbank Eifel wächst in der Krise

Was einer nicht schafft, schaffen viele: Die Volksbank-Vorstände Michael Simonis und Andreas Theis. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Trotz der Corona-Pandemie legt das Genossenschaftsinstitut auf ganzer Linie zu. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten steigt deutlich.

(de) Alles ist ein bisschen anders. Statt vor großem Publikum in der Stadthalle begrüßt Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Nahrings die Vertreter der Volksbank Eifel per Video. „Vor einem Jahr hätte keiner gedacht, dass es auch 2021 noch nicht möglich sein wird, zusammen zu kommen“, sagt Nahrings. Das Coronavirus war und bleibe weiter unkalkulierbar.

So gab es diese Woche zum zweiten Mal nach der Premiere 2020 ein digitale Versammlung für die Vertreter der Volksbank Eifel, um auf das zurückliegende Geschäftsjahr zu blicken, Aufsichtsrat und Vorstand zu entlasten.

Die Mitglieder: Der Aufsichtsrat der Volksbank Eifel wird geführt vom Vorsitzenden Dieter Nahrings. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende ist Holger Zey. Darüber hinaus gehören dem Aufsichtsrat der Bank an: Udo Arnoldy, Lothar Fallis,Ulrich Keller, Jürgen Kohl, Karin Plein, Josef Rosenberger und Winfried Wülferath.

Zudem wurde beschlossen, den Mitgliedern eine Dividende von 3 Prozent sowie einen Bonus von einem Prozent zu zahlen – was einer Ausschüttung von rund 650 000 Euro entspricht. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Mitglieder an der Ertragskraft der Bank partizipieren“, sagt Vorstand Michael Simonis.

2020 stand abermals im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein Jahr, das allen viel abverlangt hat. Für die Volksbank Eifel aber ein erfolgreiches Jahr. Keine Selbstverständlichkeit. Schließlich ächzt die Branche weiter unter der anhaltenden Niedrigzinspolitik, steigender Regulatorik und, wie Vorstand Andreas Theis in seiner Ansprache hervorhebt, einem zunehmend enger werdenden Markt.

„Angesichts der wachsenden Zahl der Mitbewerber wird die Luft eng“, sagt Theis, der sich auch vor diesem Hintergrund über die hohe Marktdurchdringung freut. „Etwa jeder zweite Einwohner in unserem Geschäftsgebiet ist Kunde, etwa jeder dritte ist Mitglied unserer Bank“, sagt Simonis. Mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr hebt er hervor, dass mit der für Juni geplanten Fertigstellung der neuen Filiale in Gerolstein, der vor vier Jahren begonnene Umbau des Filialnetzes abgeschlossen wird. In die Umstrukturierung hat die Bank mehr als drei Millionen Euro investiert.