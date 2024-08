Landwirtschaft in neuen Nöten Bauern in der Eifel: Ernte mau, Zungen blau

Gnitze: Der Name klingt schon unsympathisch. Und er steht für ein gefährliches Tier – eine Bartmückenart, die zurzeit Haltern von Schafen, Ziegen und Rindern in der Eifel massive Probleme bereitet. Denn die Gnitze verbreitet das Blauzungen-Virus bei Wiederkäuern. Und das derzeit in vielen Beständen. Vor allem die befallenen Schafe leiden bei einem schweren Verlauf Qualen, viele sterben. Das ist schrecklich – und es bedeutet zusätzlich einen hohen wirtschaftlichen Schaden.