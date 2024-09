Voraussetzung „knapp verfehlt“ Keine Sonder-Parkerlaubnis für ALS-Patient aus der Eifel – trotz fortschreitender Lähmung

Die Zeit läuft Peter K. davon. (Für den Artikel haben wir auf das Nennen des Nachnamens verzichtet.) Dabei ist jede Minute für ihn kostbar. Der Lehrer, der am Regino-Gymnasium in Prüm unterrichtete, ist an einer Amyotrophen Lateralsklerose, kurz ALS, erkrankt (der Volksfreund berichtete). Kennzeichnend für ALS ist eine fortschreitende Muskellähmung. Die Krankheit ist nicht heilbar und führt meist innerhalb weniger Jahre zum Tod.