Obsternte Schneiden, pflanzen, ernten: Hilfe für Obstbauern

Prüm/Irrel/Gerolstein · Ein Angebot an alle Besitzer von Streuobstwiesen in den Gebieten der Naturparks Nord- und Südeifel – und für alle, die auf ihren Flächen Obstbäume setzen wollen: Die beiden Einrichtungen bieten dabei erneut ihre Unterstützung an.

18.08.2023, 07:51 Uhr

Äpfel in der Südeifel. Foto: Naturpark Südeifel/Charly Schleder