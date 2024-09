Rekord in der Westeifel Gestatten: die jüngste Bürgermeisterin Deutschlands – Caroline Candels tritt in Roscheid an

Das „Netzwerk Junge Bürgermeister*innen“ in Deutschland darf einen Neuzugang verzeichnen – und senkt damit erneut seinen ohnehin schon niedrigen Altersdurchschnitt: In Roscheid ist am Donnerstag Caroline Candels zur neuen Gemeindechefin gewählt worden – vom Rat. Sie ist 19 Jahre alt und, sofern wir niemanden übersehen haben, die jüngste (Orts- und überhaupt) Bürgermeisterin der Republik.